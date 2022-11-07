Царьград

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Сенатор Пушков рассказал о русских корнях Джонсона и его истинном характере

Сенатор Пушков рассказал о русских корнях Джонсона и его истинном характере

Алексей Пушков объяснил, почему Борис Джонсон не стал бороться за должность премьер-министра ВеликобританииНакануне британская газета The Observer сообщала, что Борис Джонсон отказался бороться за кресло премьер-министра Великобритании из-за книжек.

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