Хоккейная "Сибирь" сенсационно обыграла в гостях казанский "Ак Барс"

Новосибирская команда уверенно отомстила за недавний проигрыш казанцам на домашней арене.Новосибирская хоккейная команда "Сибирь" в понедельник, 5 февраля, сенсационно обыграла в Казани местный "Ак Барс" со счётом 4:1.
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