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Морис о 2 поражениях «Флориды» с общим счетом 0:7: «Атака меня не беспокоит. Защита – отстой, нужно это исправить, иначе получим 15 шайб от «Эдмонтона»

«Пантерс» уступили «Ванкуверу» (0:4) и «Калгари» (0:3) в гостевых матчах. При этом на счету действующих обладателей Кубка Стэнли только 1 гол с игры в ходе турне по Западу – «Сиэтл» был обыгран в серии буллитов (2:1 Б).

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