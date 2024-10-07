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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

4 подписчика
Чья потеряшка

Чья потеряшка??? Уже какой день в Алексеевском районе на трассе ходит бык (между Ольховском и Бабинкой), второй день его вижу, может кто то ищет?.

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