РИА Новости: бойцы ВСУ призвали идти на Киев из-за коррупции

Военнослужащие 114-й бригады ТРО Украины обратились к населению страны с призывом «идти на Киев». Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя украинского антифашистского сопротивления, бойцы ВСУ недовольны постоянным разворовыванием военного имущества и гуманитарной помощи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии