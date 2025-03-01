Военнослужащие 114-й бригады ТРО Украины обратились к населению страны с призывом «идти на Киев». Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя украинского антифашистского сопротивления, бойцы ВСУ недовольны постоянным разворовыванием военного имущества и гуманитарной помощи.