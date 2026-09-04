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ФедералПресс

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Заслуженный учитель предостерег от замены педагогов чат-ботами

Заслуженный учитель предостерег от замены педагогов чат-ботами

МОСКВА, 4 сентября, ФедералПресс. Школы могли бы загружать информацию об организационных вопросах в чат-боты, чтобы разгрузить учителей от переписки с родителями.

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