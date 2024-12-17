«Чтобы нашим детям не пришлось доделывать нашу работу»: боец из Казани о службе на СВО

О рассказах пленных о том, за что воюют вэсэушники, о своей семье как главном мотиваторе на передовой, о потере боевых товарищей и о том, как важно добиться выполнения всех поставленных целей СВО, «Татар-информу» рассказал боец из Казани с позывным Путник.