О чем за спиной у президента Макрона договорились Путин и Токаев

ВТ Василий Топчий Я думаю, что основной вопрос был урановый. А ВУЗы должны вербовать молодёжь, как это делают США.

МВ Мстислав Водяной Судя по названию этого опуса автор во время договорённостей Путина и Токаева ( в момент, когда Макрон отвернулся ) сидел по близости и всё слышал.