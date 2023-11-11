Недавний исторический визит президента Путина в Казахстан, которому предшествовал исторический визит президента Макрона, явно имел целью сгладить эффект от миссии «французского связного».
О чем за спиной у президента Макрона договорились Путин и Токаев
Комментарии
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ВТ
Василий Топчий
Я думаю, что основной вопрос был урановый. А ВУЗы должны вербовать молодёжь, как это делают США.
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18 час.
МВ
Мстислав Водяной
Судя по названию этого опуса автор во время договорённостей Путина и Токаева ( в момент, когда Макрон отвернулся ) сидел по близости и всё слышал.
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13 час.
Сергей Трофимов
что бы там не говорилось но казахи скоро начнут убивать славян нужно еще готовится к войне с казахами они уже готовятся убивать славян
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12 мин.
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