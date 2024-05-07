Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества с использованием видеосвязи

Жертвам звонят через мессенджер Иван Соловьёв, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России, рассказал в беседе с изданием RT о новой схеме мошенничества, которая активно используется по всей стране.
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