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ТАСС

2 подписчика

"Сферум" сообщил о регулярном отражении атак

"Сферум" сообщил о регулярном отражении атак

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Созданная для организации учебного процесса и общения внутри школьного пространства образовательная платформа "Сферум", которая работает через мессенджер "Макс", регулярно подвергается кибератакам, однако все они успешно отражаются.

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