"Сферум" сообщил о регулярном отражении атак

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Созданная для организации учебного процесса и общения внутри школьного пространства образовательная платформа "Сферум", которая работает через мессенджер "Макс", регулярно подвергается кибератакам, однако все они успешно отражаются.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым