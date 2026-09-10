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Вечерний Новосибирск

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«Сибирь» всухую обыграла «Амур» в первом домашнем матче сезона

«Сибирь» всухую обыграла «Амур» в первом домашнем матче сезона

Матч стал третьим для обеих команд в чемпионате. До встречи с хабаровчанами «Сибирь» успела проиграть «Ак Барсу» в серии буллитов — 3:4, а затем уступила «Барысу» со счётом 1:7.

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