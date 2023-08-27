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В самолете Евгения Пригожина был подозрительный уборщик с пылесосом

Следователи, занимающиеся расследованием гибели самолета Embraer 135BJ Legacy 600 с Евгением Пригожиным на борту, установили, что весной в одном из аэропортов была заказана уборка самолета без предварительного уведомления технического персонала.

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