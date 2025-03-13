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Путину получил доклад о финальном этапе операции по освобождению Курской области

Путину получил доклад о финальном этапе операции по освобождению Курской области

В ходе посещения президентом России Владимиром Путиным вечером 12 марта одного из командных пунктов в Курской области командование группировкой войск «Север» доложило главе государства о вхождении в завершающую стадию операции по разгрому формирований ВСУ в курском приграничье.

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