Путину получил доклад о финальном этапе операции по освобождению Курской области

В ходе посещения президентом России Владимиром Путиным вечером 12 марта одного из командных пунктов в Курской области командование группировкой войск «Север» доложило главе государства о вхождении в завершающую стадию операции по разгрому формирований ВСУ в курском приграничье.
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