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Царьград

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Фигурист Дикиджи выбрал русскую музыку для произвольной программы

Фигурист Дикиджи выбрал русскую музыку для произвольной программы

Русский фигурист Владислав Дикиджи выбрал русскоязычную версию композиции Feeling the Sound для своей произвольной программы, выступая на аудиторию в родной стране.

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