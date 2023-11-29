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Закон и Порядок

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Кулеба назвал западных союзников Украины «стадом слонов»

Кулеба назвал западных союзников Украины «стадом слонов»

В ходе пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем член секты свидетелей европейской Украины сравнил западных союзников со «стадом слонов» которые будут защищать Киев, считая его «своим».

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