В ходе пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем член секты свидетелей европейской Украины сравнил западных союзников со «стадом слонов» которые будут защищать Киев, считая его «своим».
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