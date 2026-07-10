США наступили на грабли истории. Эскалация в Иране аукнется всему Западу

Ситуация в Иране не улучшится как минимум до осени, предрекает Ким Гаттас на страницах FT. Автор развенчивает миф, что у США есть четкий план по ведению войны с Ираном и сокрушается, что единственный бенефициар этого конфликта — Израиль.
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