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Закон, порядок, государство

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США наступили на грабли истории. Эскалация в Иране аукнется всему Западу

США наступили на грабли истории. Эскалация в Иране аукнется всему Западу

Ситуация в Иране не улучшится как минимум до осени, предрекает Ким Гаттас на страницах FT. Автор развенчивает миф, что у США есть четкий план по ведению войны с Ираном и сокрушается, что единственный бенефициар этого конфликта — Израиль.

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