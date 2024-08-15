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Царьград

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Все 12 священников уехали из Суджанского района Курской области

Все 12 священников уехали из Суджанского района Курской области

Все 12 священников покинули Суджанский район Курской области, где идут боевые действия между ВСУ и русскими войсками.

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