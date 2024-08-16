Акции Cisco показали лучший день с 2020 года по прибыли

Акции Cisco подскочили примерно на 7% в четверг, показав лучший рост с ноября 2020 года после того, как компания, занимающаяся разработкой компьютерных сетей, сообщила о сокращении 7% своей рабочей силы и опубликовала квартальные результаты, которые превзошли оценки аналитиков.