США разрешили Starlink работать в миллиметровом диапазоне волн

Федеральная комиссия по связи Соединенных Штатов разрешила американской компании SpaceX на спутниках второго поколения Starlink и наземных шлюзах наряду с сантиметровыми длинами волн (Ka- и Ku-диапазоны) использовать миллиметровые (E-диапазон).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии