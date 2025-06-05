В США призвали депортировать Маска после конфликта с Трампом

Бывший советник президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон выступил с призывом начать расследование в отношении американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска в интервью изданию New York Times 5 июня.
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