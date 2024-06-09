Ватрушки с лимонным творогом и изюмом

Стоит только поставить противень с ватрушками в духовку, как дом сразу наполняется теплом и уютом. Отличный выбор для выходных! Вместо изюма к творогу можно добавить свежие ягоды, тушеные яблоки или груши, апельсиновые цукаты.
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