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Дом в Крыму у моря, на который не дадут ипотеку: сколько стоит и кому по карману?

Дом в Крыму у моря, на который не дадут ипотеку: сколько стоит и кому по карману?

В преддверии весенне-летнего сезона количество выдач ипотеки на рынке ИЖС поднялось до 9,7 тыс. Доля этого сегмента ипотеки установила очередной рекорд — 19,3% (предыдущий рекорд был зафиксирован в январе — 16,3%).

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