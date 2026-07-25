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First Hawaiian, Inc. отчиталась за II квартал 2026 года и объявила дивиденды

First Hawaiian, Inc. отчиталась за II квартал 2026 года и объявила дивиденды

Американский банковский холдинг First Hawaiian, Inc. (NASDAQ: FHB), являющийся крупнейшей финансово-кредитной организацией штата Гавайи, официально опубликовал финансовую отчетность за второй квартал 2026 года и объявил о решении совета директоров по дивидендным выплатам.

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