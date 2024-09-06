Кондратьев: Татарстанцы активно развивают традицию ходить на выборы всей семьей

Татарстанцы активно развивают традицию ходить на выборы всей семьей. Об этом сказал председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев в беседе с «Татар-информом» и выразил надежду на то, что победители конкурса видеороликов среди многодетных семей республики «Всей семьей на выборы!» семья Абрамовых расскажет о сложившихся в республике традициях.