Крах "светофора": почему распалась немецкая правящая коалиция

Когда 6 ноября министр финансов ФРГ Кристиан Линднер покидал Ведомство федерального канцлера после напряженных и, как оказалось, последних переговоров с Олафом Шольцем перед распадом правящей коалиции, его, вероятно, преследовало ощущение дежавю.