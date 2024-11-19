Крах "светофора": почему распалась немецкая правящая коалиция

Когда 6 ноября министр финансов ФРГ Кристиан Линднер покидал Ведомство федерального канцлера после напряженных и, как оказалось, последних переговоров с Олафом Шольцем перед распадом правящей коалиции, его, вероятно, преследовало ощущение дежавю.
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