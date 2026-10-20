Тегеран и Москва еще никогда в истории не взаимодействовали настолько плотно, как сейчас. Об этом в соцсети Х заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи после встречи с российскими министром иностранных дел Сергеем Лавровым, его процитировало РИА «Новости» .