Starhit.ru — са...
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Starhit.ru — сайт о жизни звезд и не только!

1 400 подписчиков

В МЧС объяснили, из-за чего в Москве раздался громкий хлопок

В МЧС объяснили, из-за чего в Москве раздался громкий хлопок

Жителей нескольких районов Москвы встревожил громкий хлопок, который был слышен утром 7 августа. Многие говорят, что звук был настолько сильным, что задрожали окна и сработала сигнализация у припаркованных автомобилей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии