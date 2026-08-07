В МЧС объяснили, из-за чего в Москве раздался громкий хлопок

Жителей нескольких районов Москвы встревожил громкий хлопок, который был слышен утром 7 августа. Многие говорят, что звук был настолько сильным, что задрожали окна и сработала сигнализация у припаркованных автомобилей.
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