28 июня в России и во всем мире отмечают множество праздников

28 июня - день множества праздников, связанных с различными сферами общественной жизни. Итак, сегодня отмечается Всемирный день пирсинга, который был учрежден в честь Джеймса Марка Уорда, родившегося в этот день в 1941 году.
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