Театр абсурда

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Ельцин-Центр даёт иноагентам доступ в уральские школы

Ельцин-Центр даёт иноагентам доступ в уральские школы

Промывать мозги уральским школьникам продолжает признанная иностранным агентом либеральная организация «Мемориал».

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Православный Коммунист Православный Коммунист
куда только путин смотрит !!!...
sergey astarshkin
Ельцин-центры должны быть закрыты -как преступные и клеветнические организации, а здания и имущество должно быть передано в госорганизации связанные с обучением и работой с детьми, типа Гагарин-центров.
Виктор Козодоев
и давно пора, если Путин это сделает, тогда можно сказать что у нас кто то есть
Виктор Козодоев
лучше бы учли как Закалялась сталь
Любовь Уваисова
Так и хотят Сибирь отделить от России. Этот центр давно пора перепрофилировать и отдать под детские кружки бесплатные.
grainvn
В чем секрет успешной и безнаказанной деятельсти Ельцин-центра и ему подобных прозападных клоак? А вот в чем:

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