Ельцин-Центр даёт иноагентам доступ в уральские школы

Театр абсурдаПолитикаЕльцин-Центр даёт иноагентам доступ в уральские школы Промывать мозги уральским школьникам продолжает признанная иностранным агентом либеральная организация «Мемориал».Вернуться к статье63НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьПравославный Коммунист Православный Коммунисткуда только путин смотрит !!!...sergey astarshkinЕльцин-центры должны быть закрыты -как преступные и клеветнические организации, а здания и имущество должно быть передано в госорганизации связанные с обучением и работой с детьми, типа Гагарин-центров.Виктор Козодоеви давно пора, если Путин это сделает, тогда можно сказать что у нас кто то естьВиктор Козодоевлучше бы учли как Закалялась стальЛюбовь УваисоваТак и хотят Сибирь отделить от России. Этот центр давно пора перепрофилировать и отдать под детские кружки бесплатные.GgrainvnВ чем секрет успешной и безнаказанной деятельсти Ельцин-центра и ему подобных прозападных клоак? А вот в чем:Комментировать
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