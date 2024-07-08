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БАМу — полвека! Как строился один из сложнейших отрезков главной транспортной артерии страны

БАМу — полвека! Как строился один из сложнейших отрезков главной транспортной артерии страны

Самой главной транспортной артерии страны сегодня — полвека! Байкало-Амурская магистраль отмечает 50-летие со дня начала легендарной стройки, которая стала настоящим символом эпохи! Но даже спустя полвека магистраль остается важным стратегическим маршрутом, который обеспечивает выход к Тихому океану, транзит грузов с Дальнего Востока и поставки в азиатские страны.

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