FPV-дрон на оптоволокне уничтожил спрятанную в лесу технику ВСУ

В зоне проведения специальной военной операции подразделения БПЛА Тульского соединения ВДВ с помощью ударного FPV-дрона на оптоволокне уничтожили замаскированную технику, которая находилась в лесопосадке.
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