Массовые ДТП на Западном обходе Перми парализовали движение: что известно

тро 4 декабря для пермяков, направлявшихся через Западный обход, началось с неприятного сюрприза. Возле Красавинского моста сразу несколько аварий создали серьёзные пробки, парализовав движение на важной транспортной артерии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии