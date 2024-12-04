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Массовые ДТП на Западном обходе Перми парализовали движение: что известно

Массовые ДТП на Западном обходе Перми парализовали движение: что известно

тро 4 декабря для пермяков, направлявшихся через Западный обход, началось с неприятного сюрприза. Возле Красавинского моста сразу несколько аварий создали серьёзные пробки, парализовав движение на важной транспортной артерии.

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