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Трамп обнаруживает, что США больше не являются незаменимыми

Трамп обнаруживает, что США больше не являются незаменимыми

Америка не может предложить достаточно помощи, экологически чистых технологий или доступа к новым рынкам, чтобы изменить мировую торговую систему Что бы ни говорили о Скотте Бессенте, но настойчивые попытки министра финансов найти логику в каждой детали тарифной политики Дональда Трампа вызывают лишь насмешки за рубежом.

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