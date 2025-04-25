Трамп обнаруживает, что США больше не являются незаменимыми

Америка не может предложить достаточно помощи, экологически чистых технологий или доступа к новым рынкам, чтобы изменить мировую торговую систему Что бы ни говорили о Скотте Бессенте, но настойчивые попытки министра финансов найти логику в каждой детали тарифной политики Дональда Трампа вызывают лишь насмешки за рубежом.