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Минниханов выступил на пленарной сессии «ИННОПРОМ. Центральная Азия»

Минниханов выступил на пленарной сессии «ИННОПРОМ. Центральная Азия»

Раис Татарстана Рустам Минниханов выступил на пленарной сессии «ИННОПРОМ. Центральная Азия», где присутствовали заместитель Председателя Правительства России, министр промышленности Денис Мантуров и Заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан Жамшид Ходжаев.

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