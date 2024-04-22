Раис Татарстана Рустам Минниханов выступил на пленарной сессии «ИННОПРОМ. Центральная Азия», где присутствовали заместитель Председателя Правительства России, министр промышленности Денис Мантуров и Заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан Жамшид Ходжаев.
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