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Новости Тамбова

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В Тамбове пройдут полуфинальные игры Первой лиги КВН

В Тамбове пройдут полуфинальные игры Первой лиги КВН

Тамбовская область готовится к полуфинальным играм Первой лиги КВН (12+). Топ-8 команд сезона поборются за выход в финал престижного турнира.

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