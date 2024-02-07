Мэр Кличко: на левом берегу Киева повреждена магистраль теплоснабжения

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о повреждении магистрали теплоснабжения на левом берегу города. «Специалисты выясняют масштабы и безотлагательно приступят к ремонтным работам», — написал Кличко в Telegram.
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