Макрона напугали ракеты России: главное за сутки

МОСКВА, 5 мая, ФедералПресс. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что российские ракеты подвергают Европу опасности, советник главы США Джейк Салливан признал, что американская помощь Украине не остановит РФ, в Харькове прогремели взрывы.
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