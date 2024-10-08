Роспотребнадзор: Россиядә COVID-19, грипп һәм ОРВИ белән авыручылар саны кимеде

Россиядә атна эчендә COVID-19, грипп һәм ОРВИ белән авыру дәрәҗәсе кимеде. Бу хакта Кулланучы хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәте (Роспотребнадзор) телеграм-каналында әйтелә.
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