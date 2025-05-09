ТОТО. РПЛ - 2024/2025. Прогноз на 28 тур РПЛ. Кто станет чемпионом?

«Зенит» победил с дублем Соболева, «Бавария» – чемпион, 1-й трофей Кейна, победа «Реала» и поражение «МЮ», «Динамо» зацепилось за серию с «Трактором», «Спартак» потерял шансы на титул, Пиастри выиграл в Майами и другие новости