После прошедшего 27 тура РПЛ стало понятно, что чемпионом страны сможет стать либо питерский Зенит, в какой уже раз, либо впервые в российской истории одноименный футбольный клуб из Краснодара.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Зенит» победил с дублем Соболева, «Бавария» – чемпион, 1-й трофей Кейна, победа «Реала» и поражение «МЮ», «Динамо» зацепилось за серию с «Трактором», «Спартак» потерял шансы на титул, Пиастри выиграл в Майами и другие новости
- «Локомотив» в финале Кубка Гагарина, сборная Ротенберга проиграла 7:8, Трент объявил об уходе из «Ливерпуля», Чжао Синьтун – чемпион мира по снукеру, Акинфеев регистрирует товарный знак и другие новости
- ТОТО. РПЛ - 2024/2025. Прогноз на 28 тур РПЛ. Кто станет чемпионом?
Свежие комментарии