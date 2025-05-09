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ТОТО. РПЛ - 2024/2025. Прогноз на 28 тур РПЛ. Кто станет чемпионом?

ТОТО. РПЛ - 2024/2025. Прогноз на 28 тур РПЛ. Кто станет чемпионом?

После прошедшего 27 тура РПЛ стало понятно, что чемпионом страны сможет стать либо питерский Зенит, в какой уже раз, либо впервые в российской истории одноименный футбольный клуб из Краснодара.

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Игорь Афанасьев
Л6-1; С6-нет; СА-2:1; СБ-Даку
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1 час.
Игорь Афанасьев
Л7-3; С7-нет; СА-1:2; СБ-Барко
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1 час.
Игорь Афанасьев
Л8-1; С8-нет; СА-1:0; СБ-Боселли
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1 час.
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