Россиян предупредили о росте активности мошенников в праздники

В праздники интернет-мошенники повышают свою активность, и этот год не стал исключением. Число мошеннических ресурсов в январе-феврале выросло вдвое, следует из данных антифишинговой платформы «Мегафона», с которыми ознакомились «Известия» 4 марта.
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