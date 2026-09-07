Путин: Поддержка бойцов СВО по всей стране должна постоянно совершенствоваться (ВИДЕО)

Поддержка бойцов СВО по всей стране должна постоянно совершенствоваться, заявил Путин. Президент встретился с врио главы Дагестана Е.
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