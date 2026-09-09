Школьник умер во время урока физкультуры в Нижегородской области

В Нижегородской области ученик одной из школ умер во время урока физической культуры. Об этом 9 сентября сообщил министр образования и науки региона Михаил Пучков.
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