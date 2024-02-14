Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Путин ответил на вопрос о возможных проблемах со здоровьем Джо Байдена

Путин ответил на вопрос о возможных проблемах со здоровьем Джо Байдена

Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос о состоянии здоровья американского лидера Джо Байдена. Он заявил, что не заметил каких-либо признаков недееспособности, когда виделся с ним три года назад в Женеве.

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