Фильм якутских студентов получил приз зрительских симпатий на фестивале в Киргизии

Короткометражный фильм «Тревога», снятый студентами второго курса Арктического государственного института культуры и искусств (АГИКИ) завоевал приз зрительских симпатий на XII Международном кинофестивале молодых кинематографистов СНГ «Сулайман-Тоо».
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