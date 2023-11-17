Командир зенитно-ракетного отделения ВСУ признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением

Доказательства, собранные Следственным комитетом Российской Федерации, признаны Верховным судом Донецкой Народной Республики достаточными для вынесения приговора командиру 2-го зенитно-ракетного отделения зенитно-ракетного взвода отделения 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины Владимиру Орлу.
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