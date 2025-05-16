Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что срок в 30 дней перемирия необходим для того, чтобы начать диалог, а оружие, на прекращении поставок которого настаивает РФ, уже на складах.
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