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СССР-Россия

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Аппетиты растут.Бишкек призвал Москву предоставить мигрантам и их семьям бесплатное медицинское страхование

Аппетиты растут.Бишкек призвал Москву предоставить мигрантам и их семьям бесплатное медицинское страхование

Вице-премьер Киргизии Эдиль Байсалов предложил России якобы в соответствии с нормами ЕАЭС рассмотреть введение обязательного медицинского страхования для находящихся в России киргизских мигрантов, а также выразил надежду на «положительное рассмотрение этого вопроса» (ОМС — государственное обязательное социальное страхование граждан Российской Федерации, предписанное статьей 41 Конституции РФ).

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Комментарии
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ИГ
Ирина Голота
Наши чиновники вряд ли сделают так, как в Эмиратах. От своих &quot;кормушек&quot;они не откажутся
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11 час.
АА
Алекс Архипов
И ключи от квартиры, где деньги лежат...
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9 час.
Ксения Фотина
ОМС в отношении своих граждан в бывших  Республиках должны осуществляется там на их родине. Переехал на заработки в России, деньги со счетов   этого ОМС перегоняются в Россию. И нечего здесь плетень городить. Что касается расплодившейся манере  по легкому раздавать гражданство, закрыв глаза на обязательство таких граждан с российскими паспортами, то нужно покруче спросить с тех, кто с властными физиономиями из наших, подобным и занимаются.
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8 час.

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