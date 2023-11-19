Вице-премьер Киргизии Эдиль Байсалов предложил России якобы в соответствии с нормами ЕАЭС рассмотреть введение обязательного медицинского страхования для находящихся в России киргизских мигрантов, а также выразил надежду на «положительное рассмотрение этого вопроса» (ОМС — государственное обязательное социальное страхование граждан Российской Федерации, предписанное статьей 41 Конституции РФ).
Аппетиты растут.Бишкек призвал Москву предоставить мигрантам и их семьям бесплатное медицинское страхование
Комментарии
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ИГ
Ирина Голота
Наши чиновники вряд ли сделают так, как в Эмиратах. От своих "кормушек"они не откажутся
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11 час.
АА
Алекс Архипов
И ключи от квартиры, где деньги лежат...
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9 час.
Ксения Фотина
ОМС в отношении своих граждан в бывших Республиках должны осуществляется там на их родине. Переехал на заработки в России, деньги со счетов этого ОМС перегоняются в Россию. И нечего здесь плетень городить. Что касается расплодившейся манере по легкому раздавать гражданство, закрыв глаза на обязательство таких граждан с российскими паспортами, то нужно покруче спросить с тех, кто с властными физиономиями из наших, подобным и занимаются.
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8 час.
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