Аппетиты растут.Бишкек призвал Москву предоставить мигрантам и их семьям бесплатное медицинское страхование

Наши чиновники вряд ли сделают так, как в Эмиратах. От своих "кормушек"они не откажутся

Ксения Фотина

ОМС в отношении своих граждан в бывших Республиках должны осуществляется там на их родине. Переехал на заработки в России, деньги со счетов этого ОМС перегоняются в Россию. И нечего здесь плетень городить. Что касается расплодившейся манере по легкому раздавать гражданство, закрыв глаза на обязательство таких граждан с российскими паспортами, то нужно покруче спросить с тех, кто с властными физиономиями из наших, подобным и занимаются.