В Раде забили тревогу из-за новой российской угрозы

Депутат Рады Костенко: войска России могут растянуться на более 3000 км фронта Российские войска могут растянуться по всей линии фронта, насчитывающей более трех тысяч километров, и вынудить Вооруженные силы Украины (ВСУ) сделать то же самое.
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