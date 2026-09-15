Савёловский посад
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Савёловский посад

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Саблистки из Савёловского заняли весь пьедестал на всероссийском турнире

На всероссийских молодежных соревнованиях по фехтованию на саблях среди девушек в столице воспитанницы МКСШОР «Север» завоевали медали всех достоинств.

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