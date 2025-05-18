Сергей Васильев Окончание. Начало тут. “Президент Российской Федерации Владимир Путин нацеливается на достижение долгосрочного и устойчивого мира через прямые переговоры, стремясь устранить коренные причины конфликта,” - сообщил глава российской делегации Владимир Мединский по поводу переговоров между Россией и Украиной.
Устранение коренных причин конфликта - это ликвидация Западной паразитической цивилизации
Комментарии
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Владимир Акулов
Вот и закончилось вековое противостояние российских *западников* и *славянофилов* ... Теперь понятно - немецко-фашистская - гитлеровская –сатанинская Европа наш извечный враг. . . Псы-рыцари лезли к нам в 1242г - и были разбиты и утоплены во льдах Чудского озера ; в 1610-1612г.г. поляки -ляхи захватили Москву ; шведы Карла 12 пришли к нам и были разбиты у Полтавы 1709г. и в Северной войне ; Наполеон в 1812г захватил Москву и получил в *пыку* в России ; англичане , Французы и примкнувшая к ним Турция напали на нас в Крымской войне 1854-55г.?.. А немцы в Первой мировой войне 1914-1918г.г. ? Захватили почти всю Украину и Крым ! И в ВОВ 41г. *западные* фашисты дошли почти до Москвы ... В каждую трудную эпоху подлый запад лезет к нам с войной , мечтая нас уничтожить , ограбить...Так что , враги -западники , вы наши извечные враги. ***** Раньше агрессию Запада враги объясняли *борьбой с коммунизмом*...Но Россия отказалась от коммунизма ...Всё равно лезут на наши территории.
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6 час.
ВА
Владимир Акулов
Османский султан Бязид покорил сербов ...Сделал их своими вассалами ... И сербы мужественно сражались против Тамерлана за своего властелина Баязида в битве близ Ангоры 20 июля 1402г... И все погибли... ** Сикхи в британской армии... Британия захватила Индию и заставила сикхов воевать за свои интересы … Бой при Сарагархи в 1897 году... Сикхи отважно сражались против превосходящих сил афганцев и все погибли , не отступив с позиций...Защищая Британию... ** Мрачная тайна власти : побежденные вассалы мужественно и честно сражаются и умирают за своих поработителей ? Типологически сходно : хитрая осторожная лиса никогда бы не напала на человека… Но , пораженная вирусом бешенства , нападает на человека , вооруженного ружьем , и погибает … Вирус бешенства , внедрившийся в мозг животного , становится *господином* лисы , делает лису своим *вассалом* … Поведение животного подчиняется командам *господина* … Вассал не имеет суверенитета…И умирает за поработителя...То же и на Руине.
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6 час.
Э
ЭММА
💯👍🏻
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2 час.
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